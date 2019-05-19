ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая — ПРАЙМ. Июнь будет более подходящим месяцем для принятия решения по сделке ОПЕК+, будет больше информации, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В воскресенье в Джидде проходит очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

"С учетом противоречивых на данный момент данных (по ситуации на рынке — ред.), сложность этих данных и постоянные изменения в ситуации на рынке, это, в частности, стало причиной, по которой мы отложили апрельскую встречу ОПЕК+ в Вене, на которой планировалось принять решение на второе полугодие этого года, на июнь", — сказал аль-Фалих на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"На этом заседании, которое мы изначально не планировали, мы можем получить дополнительную информацию по ситуации на рынке и еще раз проанализировать все. А в июне у нас будет еще больше информации, которая позволит нам принять наилучшее решение (по дальнейшей судьбе сделки — ред.)", — добавил аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.