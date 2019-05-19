ДЖИДДА (Саудовская Аравия), 19 мая /ПРАЙМ/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшее в воскресенье в саудовской Джидде, завершилось без конкретных рекомендаций по судьбе сделки о сокращении добычи нефти во втором полугодии. Однако из заявлений министров по его итогам четко прослеживается: альянс продолжит сотрудничество и ситуацию на самотек не отпустит.

"Рекомендовали дальше мониторить рынок. В июне будем обсуждать уже более детально конкретные предложения по рекомендациям на второе полугодие с учетом того, что сейчас много неопределенностей и надо еще более точно спрогнозировать, что будет во втором полугодии", — сказал журналистам после заседания глава российского Минэнерго Александр Новак.

"Есть консенсус, что нужно сохранить курс на аккуратное снижение запасов нефти. Но в чем мы не уверены, это в том, какой конкретно механизм будет применяться к добыче. Мы обсудим несколько опций в июне", — заявил и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Фактор американских санкций против Ирана является неопределенностью и сейчас — США решили не продлевать исключения для покупателей иранской нефти, которые действовали до 2 мая. Однако определить объем выбывающей с рынка нефти с помощью простой арифметики не получится — как отметил саудовский министр, никто точно не знает, сколько нефти производит и экспортирует Иран, многие поставки остаются незамеченными.

Другой не менее важный фактор неопределенности, будоражащий все рынки, не только нефтяной, также связан с США. Это разгорающаяся торговая война Штатов с Китаем, которая может привести к существенному падению спроса на нефть. Пойдет ли она по жесткому сценарию, или стороны все же найдут компромисс, и насколько существенно может упасть потребность мировой экономики в "черном золоте" — сплошные вопросы без ответа.

Добавляют "масла в огонь" и сложные ситуации в Ливии и Венесуэле, уже приведшие или грозящие падением добычи нефти в этих странах.

СДЕЛКЕ БЫТЬ

Однако ни один из участвовавших в заседании комитета ОПЕК+ министров не допустил того, что сделка завершится в конце первого полугодия. "Несмотря на санкции (против Ирана — ред.), несмотря на перебои в поставках в Ливии, Венесуэле, нам все равно приходится ограничивать добычу, поскольку на рынке предложения достаточно", — сказал аль-Фалих на пресс-конференции.

"Когда на заседании присутствуют 14 министров, то, конечно, логично ожидать определенный ряд опций. Одна из них, которую, кажется, поддерживает большинство министров — это просто продление соглашения на второе полугодие", — отметил саудовский министр.

Впрочем, исходя из высказываний главы российского Минэнерго, это далеко не единственная опция.

"Мы не исключаем, что на рынке с учетом роста спроса появится дефицит в летний период. И один из вариантов, который может быть, — это постепенное наращивание добычи для того, чтобы обеспечить спрос со стороны потребителей", — отметил российский министр. По его словам, обычно летом спрос на нефть растет относительно зимнего периода на 2 миллиона баррелей в сутки.

Эту цифру, конечно же, нельзя брать за ориентир как возможный объем наращивания добычи ОПЕК+, которая, наученная горьким опытом, теперь опасается снова вызвать своими действиями избыточный рост коммерческих запасов нефти в мире. А такой рост означает падение нефтяных котировок на бирже, что и наблюдалось в октябре-декабре прошлого года.