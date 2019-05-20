АЛМА-АТА, 20 мая — ПРАЙМ. Добыча на нефтяном месторождении Кашаган после плановых ремонтных работ возобновлена на 10 дней раньше запланированного срока, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

"19 мая 2019 года, после успешного завершения первого планово-предупредительного технического обслуживания производственных объектов, добыча нефти на месторождении Кашаган была возобновлена на 10 дней раньше запланированного срока. В тот же день уровень суточной добычи достиг 70 тысяч баррелей", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, работы по наращиванию добычи до полной загрузки производственных мощностей будут продолжены, и уже в начале июня Кашаган должен выйти на уровень добычи в 370-400 тысяч баррелей в сутки благодаря проведенному объему работ в период планово-предупредительного ремонта (ППР).

"Слаженная совместная работа министерства энергетики, полномочного органа ТОО "PSA" и оператора — компании НКОК по качественной и своевременной подготовке к проведению капитального ремонта позволила успешно завершить предусмотренный объем работ на 10 дней раньше плана. Таким образом, ППР был завершен в течение 35 дней, вместо запланированных 45", — отметил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, только это "позволит добыть в текущем году на 3 миллиона баррелей нефти больше запланированного объема".

В сообщении напоминается, что 14 апреля оператор месторождения Кашаган приступил к проведению планового капитального ремонта на заводе "Болашак" и острове "Д" с полной остановкой производства. Запланированные работы предусматривали вскрытие, инспекцию, ремонт и обслуживание сосудов, предохранительных клапанов, переоборудование добывающих скважин в нагнетательные, установку дополнительных ребойлеров и другие производственные операции в течение 45 дней. Согласно производственным планам оператора, возобновление добычи предусматривалось с 29 мая текущего года.

"В настоящее время продолжается пуско-наладка оборудования морского и наземного комплексов, тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологических процессов", — сообщается в пресс-релизе.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.