МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сбербанк считает единственным вариантом оздоровления Антипинского НПЗ банкротство, банк будет защищать собственные интересы, используя все предусмотренные инструменты взыскания задолженности, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Аресты активов АНПЗ по инициативе VTB Commodities Trading в Лондонском суде, попытки ареста активов на территории России, подача заявления должника о банкротстве привели к невозможности реализации каких-либо иных вариантов оздоровления предприятия, кроме предусмотренных действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве)", — сообщили в банке.

"Собственные интересы, как основного кредитора предприятия, банк будет защищать, используя все предусмотренные инструменты взыскания задолженности, четко соблюдая требования законодательства и вступившие в законную силу решения судов", — подчеркнули в Сбербанке.

Антипинский НПЗ (Тюмень) является базовым нефтеперерабатывающим активом группы компаний "Новый поток" (New Stream Group), которая владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. НПЗ участвует в торгах на СПбМТСБ с февраля 2019 года. На прошлой неделе биржа приостановила допуск к торгам Антипинскому НПЗ из-за невыполнения поставок по заключенным договорам.

Сбербанк является крупнейшим кредитором группы "Новый поток", однако совокупный размер кредитов не раскрывается. Зампред правления крупнейшего российского банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в феврале сообщил, что кредит группе компаний "Новый поток" является самым большим проблемным кредитом в Сбербанке, он потребует реструктуризации, и банк уже ищет активное решение. Источник в марте сообщал РИА Новости, что Сбербанк и "Новый поток" рассчитывают в течение 4-6 месяцев найти нового собственника для Антипинского НПЗ, в настоящее время работа ведется над несколькими вариантами.