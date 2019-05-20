МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Антипинский НПЗ, базовый нефтеперерабатывающий актив группы компаний "Новый поток" (New Stream Group), 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, сообщил РИА Новости представитель завода.

В конце апреля Антипинский НПЗ уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельной в связи с наличием признаков банкротства, а гендиректор завода Максим Андриасов обратился к кредиторам и акционерам за дополнительным финансированием.

Представитель Антипинского НПЗ сообщил, что 30 апреля активы завода на сумму 225 миллионов евро были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона по иску VTB Commodities Trading. Трейдер также направил иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в арбитражные суды Мурманской области и Москвы.

Представитель НПЗ напомнил, что завод в декабре прошлого года был переведен в режим рециркуляции после перезапуска производства. В дальнейшем поддержание оборотного капитала предусматривалось за счет сохранения объемов авансирования со стороны трейдеров. "К сожалению, в 2019 году ряд трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушая ранее достигнутые договоренности, прекратили предоставление авансов для закупки нефтепродуктов, что привело к уменьшению объемов закупаемой нефти и, как следствие, остановке завода 26 апреля на рециркуляцию", — сказал представитель завода.

Он отметил, что в совокупности эти ограничения привели Антипинский НПЗ к решению подать заявление о своем банкротстве. "С учетом всех ограничений, инициированных VTB Commodities Trading, предприятие не видит иных способов защитить собственные интересы и интересы иных кредиторов, как направление предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации заявления о признании должника банкротом", — заключил представитель завода.

В Сбербанке ранее в понедельник заявили РИА Новости, что считают банкротство единственным возможным вариантом оздоровления Антипинского НПЗ. При этом банк будет защищать собственные интересы, используя все предусмотренные инструменты взыскания задолженности.