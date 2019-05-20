КИЕВ, 20 мая — ПРАЙМ. Компания "Укртранснафта" вновь приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по нефтепроводу "Дружба" после сообщения компании MOL о возникших на ее стороне технических проблемах. Прокачка сырья будет восстановлена после подтверждения венгерской стороны готовности принимать нефть. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Укртранснафты".

"Двадцатого мая в 00.00 (совпадает с московским временем) АО "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тысячи тонн нефти в направлении ЕС и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции", — сообщает украинская компания на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что "Укртранснафта" получила от венгерской компании MOL сообщение о возникших технических проблемах "на их стороне". В связи с этим "Укртранснафта" восстановит перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть", — сообщает украинская сторона.