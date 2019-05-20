МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия в марте снова оказалась на второй строчке по объему нефтедобычи, с показателем в 10,563 миллиона баррелей в сутки, обойдя Саудовскую Аравию и уступая мировое лидерство США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в марте добывали в среднем 12,11 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,787 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи в России, по данным организации, сократился по сравнению с февралем на 0,7%, в США — вырос на 3,7%, в Саудовской Аравии снизился на 3,4%.

Экспорт нефти Саудовской Аравии в марте в месячном выражении вырос на 2,4%, до 7,141 миллиона баррелей в сутки, США — снизился на 5,2%, до 2,835 миллиона баррелей в сутки. Данные России JODI не указывает. При этом в феврале Россия экспортировала 5,412 миллиона баррелей в сутки, а в январе – 4,983 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в марте на 0,9% к предыдущему месяцу, до 15,987 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка снизилась на 10% по сравнению с февралем, до 2,492 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на 5,6% с уровня предыдущего месяца и составила 5,628 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — снизился на 1% по сравнению с показателем февраля, до 4,5 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака сократился на 4,2%, до 3,84 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в марте снизился на 8%, до 1,86 миллиона баррелей в сутки, а добыча — выросла на 1,9%, до 2,024 миллиона баррелей в сутки.