МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ОПЕК и ОПЕК+ рассматривают возможность переноса июньских заседаний на начало июля, вопрос пока окончательно не решен, сообщил РИА Новости источник в ОПЕК.

"Есть возможность переноса встречи на начало июля. Ничего пока не решено", — сказал собеседник агенства.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь и о встрече ОПЕК, и о заседании всех стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, он ответил: "Оба заседания могут быть перенесены".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Дальнейшую судьбу сделки, в том числе, возможность ее продления на второе полугодие 2019 года планировалось определить на июньских заседаниях ОПЕК и ОПЕК+ 25 и 26 июня соответственно.