МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Соединенные Штаты резко выросли в первой половине мая и достигли отметки в 5 миллионов баррелей, пишет РБК со ссылкой на сообщение управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.

Отмечается, что этот объем поставляемого сырья сравним с общим объемом поставок нефти из России с начала 2019 года.

Ранее агентство Bloomberg писало, что с января текущего года США импортировали 5 млн баррелей нефти сорта Urals, а за весь прошлый 2018 год на американский рынок поставлено 7,51 млн баррелей. В позапрошлом 2017 году — 1,58 млн баррелей.

Этот скачок экспорта нефти из РФ в США произошел на фоне двукратного снижения добычи сырья в Венесуэле: в мае прошлого года объем производства в латиноамериканской стране составлял 1,33 млн баррелей в день, в марте текущего 2019 года — 740 тысяч баррелей в сутки.

Caracas Capital Market в марте сообщал о том, что поставки нефти из РФ в США резко увеличились, преодолев максимум с 2011 года. "По иронии, русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам", — напоминает РБК цитату Дэллена.