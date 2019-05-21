ВАРШАВА, 21 мая — ПРАЙМ. Польские и немецкие НПЗ не могут поделить грязную нефть из нефтепровода "Дружба", из-за этого невозможно очистить его от некондиционного сырья, сообщает специализированный портал biznesalert.pl.

"Нет возможности откачки загрязненной нефти из трубопровода", — пишет портал, отмечая, что в таком случае единственным возможным решением является смешивание этой нефти в чистым сырьем и переработка на нефтеперерабатывающих заводах.

"На польском участке нефтепровода "Дружба" находится 0,8-1 миллион тонн грязной нефти. Ее приобретение и использование возможно при условии смешивания с другой чистой нефтью без органических хлоридов. Переработка грязной нефти грозит выделением соляной кислоты, а это в свою очередь может означать повреждение нефтепроводов и установок переработки", — отмечается в сообщении.

"До 20 мая соглашение, казалось, было достигнуто, однако два немецких нефтеперерабатывающих завода отказались от этого предварительного соглашения. В ответ PKN Orlen сообщил, что не примет чистую нефть, пока четыре нефтеперерабатывающих завода не могут договориться, как разделить загрязненную нефтью, находящуюся в нефтепроводе "Дружба", — сообщает портал.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.