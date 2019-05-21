Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале выросла в 1,5 раза
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в первом квартале 2019 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 107,894 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка компании составила 586,36 миллиарда рублей, увеличившись на 12,6% в годовом выражении. Скорректированная EBITDA выросла на 26,9% — до 197,7 миллиарда рублей.
"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.
https://1prime.ru/energy/20190521/829994490.html