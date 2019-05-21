МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в первом квартале 2019 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 107,894 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании составила 586,36 миллиарда рублей, увеличившись на 12,6% в годовом выражении. Скорректированная EBITDA выросла на 26,9% — до 197,7 миллиарда рублей.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.