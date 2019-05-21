КИЕВ, 21 мая — ПРАЙМ. "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в страны ЕС, сообщила во вторник пресс-служба украинской компании.

"Двадцать первого мая в 10.46 (совпадает с мск) "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей", — сообщает компания на своей странице в Facebook.

По данным компании, готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). "Поэтому по состоянию на 10.38 (совпадает с мск) "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", — говорится в сообщении.