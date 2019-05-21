ВАРШАВА, 21 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в годе брифинга в Варшаве во вторник заявил, что российская сторона должна нести финансовый ответ за поставку грязной нефти в страну.

"Российские поставщики совершили очень серьезные логистические и операционные ошибки, и они должны за это ответить", — отметил он. "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в ЕС по "Дружбе"

"Российские фирмы должны за это ответить финансово", — пояснил Моравецкий свою позицию.

Польский премьер напомнил, что сейчас страна пользуется резервными источниками нефти.

"У нас есть резервные решения. Мы не можем допустить, чтобы наше оборудование, трубы, вся система пострадала из-за качества российской нефти", — отметил он.

"Идут трудные переговоры. Мы не откажемся от наших условий", — заключил министр, не уточняя условий.

Напомним, что в апреле возникла проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по нефтепроводу "Дружба". Компания "Транснефть" признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, по территории которых нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием сырья 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть по трубе из РФ поступила 2 мая на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила о восстановлении транзита нефти в Европу 11 мая. Вице-премьер России Дмитрий Козак в середине мая заявил, что компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", будет "Транснефть".