МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" сейчас оценивает эффект от загрязненной нефти в нефтепроводе "Дружба", и он не должен оказаться критичным, сообщил журналистам замгендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич.

"Мы действительно сейчас этот эффект (от загрязненной нефти — ред.) оцениваем, пока рано точно какие-то цифры называть, он не будет для нас каким-то критичным. Я думаю, что существенно не поменяет наше состояние, но в целом сейчас мы на этапе оценки", — ответил Янкевич на вопрос о ситуации с загрязненной нефтью в нефтепроводе "Дружба".

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть"<TRNF> признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.

Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине мая заявил, что компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", будет "Транснефть".