МИНСК, 21 мая — ПРАЙМ. Около 1,2 миллиона тонн некачественной российской нефти остается на территории Белоруссии, заявил во вторник глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующий (нормам – ред.) по хлорорганике — порядка 1,2 миллилона тонн", — заявил Рыбаков в эфире "Беларусь 1".

По его словам, некачественной российской нефти не должно остаться на территории Белоруссии в конце июля.

"В конце июля на нашей территории не должно остаться нефти, не соответствующей (ГОСТу – ред.) и с превышением хлорорганики. И, соответственно, у нас будет полностью разблокировано направление как по поставкам на наши нефтеперерабатывающие заводы, так и возможности в полном объеме обеспечить транзитный поток", — сказал Рыбаков.

Как отмечалось в эфире телеканала, чтобы полностью восстановить транзит российской нефти, партнерам понадобится около двух месяцев.

Дорожная карта мероприятий по замещению на территории Белоруссии российской нефти, содержащей хлорорганику, на чистую рассчитана до конца июля, но при "благоприятно складывающихся обстоятельствах" реализация может быть ускорена, заявил Рыбаков.

"Срок реализации всей дорожной карты — до конца июля текущего года. Это максимальный предельный срок. Есть технические возможности по ускорению, но мы должны понимать, что это не совсем стандартная операция (реверс – ред.), поэтому подходим с определенной долей осторожности", — сказал Рыбаков, которого цитирует госагентство Белта.

По его словам, при благоприятно складывающихся обстоятельствах реализация мероприятий может быть ускорена, но незначительно. В любом случае белорусская сторона будет прилагать все усилия, чтобы разрешить ситуацию в более короткие сроки, заверил председатель.

За май Белоруссия обеспечит менее 7% от запланированного объема транзита по трубопроводу "Дружба", сказал Рыбаков.

"Как пример, можно сказать, что по маю лишь менее 7% транзита мы обеспечим от того, что мы планировали", — сказал он.

Проблема с качеством нефти в "Дружбе" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, далее она дошла до разветвления в Мозыре и 11 мая украинская "Укртранснафта" сообщила о начале приема нефти для транзита в Европу.