МИНСК, 21 мая — ПРАЙМ. Ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из РФ, сняты, заявил во вторник председатель белорусского госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", — цитирует Рыбакова госагентство Белта.

По словам главы концерна, в настоящее время внутренний рынок республики полностью обеспечен качественным топливом.

"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", — пояснил глава концерна.

По его словам, объемы поставок российской нефти в Белоруссию в 2019 году с учетом ситуации с загрязнением хлорорганикой будут обсуждаться в начале июня.

"У нас есть договоренность с российской стороной — когда мы физически запустим процесс дорожной карты (замещения на территории республики некачественной нефти на чистую – ред.), в начале июня, не позднее первой декады, мы соберемся на межведомственном уровне, проведем оценку уже исходя из развития этой ситуации", — цитирует Рыбакова госагентство Белта. Таким образом, глава концерна ответил на вопрос о возможности переработки на двух белорусских НПЗ в нынешнем году запланированных 18 миллионов тонн нефти.

По словам Рыбакова, с российской стороны в переговорах будет участвовать Минэнерго, с белорусской — "Белнефтехим". "Тогда мы сможем более четко прогнозировать, как по этому году наверстать то, что упущено, иные механизмы по компенсации возможных потерь", — уточнил председатель концерна.

Ранее, в апреле, замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Белоруссия из-за проблем с нефтью из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии. Немногим позднее замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что Минск частично возобновил экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу. При этом Сизов отмечал, что белорусская сторона оценивает недополученную в апреле выручку за нефтепродукты из-за ситуации с некачественной российской нефтью, примерно, в 100 миллионов долларов.

Проблема с качеством нефти в "Дружбе" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, далее она дошла до разветвления в Мозыре и 11 мая украинская "Укртранснафта" сообщила о начале приема нефти для транзита в Европу.