МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В соответствии с дорожной картой, кондиционная нефть на данный момент продолжает движение в сторону границы Венгрии и Словакии. В течение недели ожидается ее поэтапное поступление на соответствующие узлы учета", — сообщает ведомство.

На сегодняшний день, в соответствии с дорожной картой, которую выработали 26 апреля и уточнили 14 мая Россия, Белоруссия, Украина и Польша совместно с представителями венгерской и словацких сторон, восстановлена поставка кондиционной нефти в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ, отмечает Минэнерго РФ.

Россия реализовала ряд мероприятий для скорейшего возобновления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в сторону Польши, продолжает переговоры с польской стороной на эту тему, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Продолжаются переговоры с польской стороной относительно возобновления прокачки кондиционной нефти в направлении узла учета Адамова застава, при этом с российской стороны реализован ряд мероприятий, необходимых для скорейшего возобновления прокачки", — сообщает ведомство.