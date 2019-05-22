МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% — до 476,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения запасов на 0,6 миллиона баррелей — до 471,4 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,3 миллиона баррелей — до 49,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина выросли на 3,7 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 228,7 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 816 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов за неделю выросли на 800 тысяч баррелей, или на 0,6%, составив 126,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 48 тысяч баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 1,1 миллиона баррелей по сравнению с предыдущей неделей — до 644,8 миллиона баррелей.