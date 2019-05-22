МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тысяч баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США.

Год назад, за неделю по 18 мая 2018 года, этот импорт составлял 352 тысячи баррелей в день.

При этом США в течение предыдущих двух недель не закупали венесуэльскую нефть, согласно данным управления. В апреле Штаты осуществляли небольшие закупки нефти из Венесуэлы (в объеме от 71-191 тысячи баррелей нефти в сутки). До этого, во второй половине марта, США также не импортировали венесуэльскую нефть в течение трех недель.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.