МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили снижение после публикации данных о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, WTI подешевела примерно на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.00 мск цена июльских фьючерсов на WTI опускалась на 2,8%, до 61,36 доллара. Минутами ранее она достигала 61,13 доллара. Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,98%, до 70,75 доллара за баррель.

Согласно данным еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 мая, увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% — до 476,8 миллиона баррелей. Как отмечает агентство Рейтер, этот уровень стал максимальным с июля 2017 года.

Аналитики, опрошенные агентством, напротив, ожидали снижения запасов на 0,6 миллиона баррелей — до 471,4 миллиона баррелей. Они связывают увеличение запасов с более низкими, чем обычно в это время года, объемами переработки НПЗ. В частности, объем переработки на Среднем Западе упал до самого низкого уровня с 2013 года, уточняет агентство.