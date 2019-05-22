МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Поступление чистой российской нефти в Словакию через Украину возобновиться в среду вечером, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление оператора словацкого участка трубопровода "Дружба" компании Transpetrol.

"Получив подтверждения от украинских и венгерских транзитных компаний, — "Укртранснафты" и MOL — о том, что качество нефти соответствует всем параметрам качества, включая уровни содержания органического хлорида, Transpetrol возобновит прокачку нефти на НПЗ Slovnaft и другим клиентам",- цитирует агентство заявление оператора.

Ранее в среду в Минэнерго РФ сообщили, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, а ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.

На сегодняшний день, в соответствии с дорожной картой, которую выработали 26 апреля и уточнили 14 мая Россия, Белоруссия, Украина и Польша совместно с представителями венгерской и словацких сторон, восстановлена поставка кондиционной нефти в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ, отметили в ведомстве.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.