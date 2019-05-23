МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol в среду вечером возобновил прокачку чистой российской нефти, сообщили РИА Новости в компании.

"Мы можем подтвердить, что компания Transpetrol возобновила подачу нефти на НПЗ Slovnaft и другим клиентам вчера вечером. Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии", — сообщила компания.

В среду в Минэнерго РФ сообщили, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, а ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.

На сегодняшний день, в соответствии с дорожной картой, которую выработали 26 апреля и уточнили 14 мая Россия, Белоруссия, Украина и Польша совместно с представителями венгерской и словацкой сторон, восстановлена поставка кондиционной нефти в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ, отметили в ведомстве.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.