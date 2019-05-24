МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Французская компания Total намерена продать часть своей доли в нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в банковских кругах.

Total принадлежит 16,8% в проекте Кашаган, компания планирует выручить от продажи до 4 миллиардов долларов, сообщает агентство.

"Компания планирует продать треть своей доли, а весь пакет Total в Кашагане, по оценке источников, может стоить до 9 миллиардов долларов", — сообщает агентство. Total отказалась от комментариев.

Total несколько месяцев ведет переговоры с одной из китайских национальных нефтекомпаний о продаже части своей доли в Кашагане, но стороны пока не пришли к соглашению о цене, говорят два источника. Отмечается, что продажа части доли в Кашагане позволит Total привлечь средства для покупки нефтегазовых активов Anadarko Petroleum в Африке за 8,8 миллиарда долларов у Occidental Petroleum.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.

Добыча на месторождении была остановлена в сентябре 2013 года, через две недели после ее начала, из-за утечки газа, затем были выявлены проблемы, потребовавшие полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая протяженность которых составляет около 200 километров. Возобновить добычу удалось только осенью 2016 года.