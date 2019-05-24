ВАРШАВА, 24 мая — ПРАЙМ. Польша удалила из своей нефтетранспортной системы около 30% поступившей по "Дружбе" загрязненной нефти, сообщила РИА Новости официальный представитель польского оператора нефтепровода PERN Катажина Красиньская.

Проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой она идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol — вечером 22 мая.

Российская сторона по итогам переговоров в Варшаве в четверг сообщила, что после не совсем последовательных действий Польши при урегулировании ситуации Россия и Белоруссия договорились заняться освобождением трубопровода от "грязной" нефти до границы с Польшей без участия польской стороны. Согласно дорожной карте, расчетный срок возобновления поставок чистой нефти до границы с Польшей — не позднее середины июня.

"Около 30% загрязненной нефти удалено из польской нефтетранспортной системы", — сказала Красиньская.

Ранее PERN оценивала объем загрязненной нефти в транспортной системе Польши в размере до 1 миллиона тонн.