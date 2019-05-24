МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что считает еще возможным обеспечить в этом году стандартный объем транзита нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через территорию Белоруссии в Западную Европу.

В Москве в пятницу состоялись переговоры Румаса и российского коллеги Дмитрия Медведева, обсуждались, в том числе, интеграционный процесс и ситуация с загрязнением нефтепровода "Дружба". По итогам встречи пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов сообщил, что собеседники "довольно подробно прошлись по всей повестке отношений", обсудили двусторонние торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Мы считаем, что есть еще время восполнить весь тот объем транзита, который стандартно проходит в течение года в сторону Западной Европы, и получить соответствующие доходы белорусским субъектам хозяйствования", — цитирует Румаса в пятницу госагентство Белта.