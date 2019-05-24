МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия реверсом по трубопроводу "Дружба" примет из Белоруссии около одного миллиона тонн загрязненной нефти, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Это порядка 1 миллиона тонн", — ответил Козак на вопрос о том, каков весь объем загрязненной нефти, которую Россия будет реверсом забирать с территории Белоруссии.

"В Польше ее в 4 раза меньше", — добавил он.

Он заявил об уверенности, что Россия и Польша до 10 июня договорятся, что делать с находящейся в стране загрязненной нефтью.

"Главное, мы понимаем, что у нас есть коридор по времени — до 10 июня мы в любом случае должны будем заняться той работой, которую наметили вместе с Белорусской стороной. И до 10 июня, уверен, что мы договоримся и с польскими партнерами, что делать с той нефтью, ее значительно меньше, чем тот объем, который находится на территории Белоруссии", — сообщил Козак журналистам.

Он добавил, что Россия и Польша имеют спорные вопросы по поводу размера компенсации в связи с ЧП с нефтепроводом "Дружба", есть разногласия по объему "грязной" нефти на территории Польши.

"Вопрос прояснения размера компенсации", — сказал Козак, отвечая на вопрос о том, в чем сложности в переговорах с Польшей.

"Там есть спорные вопросы, связанные с технологией хранения этой нефти, у нас есть разногласия по объему этой нефти. Потому что заактировано поступление в трубопровод одного объема некондиционной нефти, а сегодня предъявляется нам в несколько раз больше", — добавил Козак.

Он отметил, что эта некондиционная нефть без ведома России "была разбавлена кондиционной нефтью", поляками самостоятельно. "Поэтому есть соответствующие дискуссии", — сказал Козак

По его словам, утверждена дорожная карта по вытеснению грязной нефти в "Дружбе" реверсом на территорию РФ, решен вопрос ее хранения.

"У нас утверждена дорожная карта по вытеснению из трубопровода "Дружба" некондиционной нефти на территорию Российской Федерации. Емкости подготовлены, есть понимание, куда мы ее вытесним, технологическая карта была вчера вечером окончательно согласована", — сказал Козак.

"Это будет реверсом обратно по тем же трубам на территории РФ с территории Белоруссии до границы с Польшей. Здесь мы будем доводить ее до стандартных условий", — заявил он, отметив, что на данный момент есть механизмы отчистки этой нефти.

Вице-премьер также сообщил, что храниться загрязненная нефть будет на территории России. "Это будут резервуарные емкости, в которых можно разместить такой объем. Есть понимание, где, куда", — сообщил Козак.

Совместно Россия и Белоруссия к 10 июня очистят нефтепровод "Дружба" до границы с Польшей от скопившейся в нем загрязненной нефти, сообщил Козак.

"Мы очистим трубу до границы с Польшей к 10 июня", — сказал Козак.

По оценке экспертов, ущерб для России из-за ситуации с загрязнением нефти в "Дружбе" может составить от 300 до 500 миллионов долларов.

"До детальной оценки еще очень далеко, пока не до конца известны затраты на устранение последствий и не озвучены все претензии. Общая стоимость ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" хлорорганическими соединениями может составить, по грубой оценке, около полумиллиарда долларов", — считает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Эксперт отмечает, что России предстоят затраты на устранение последствий загрязнения — очистку трубопроводов, откачу некондиционной нефти, ее перевозку и хранение. Он также допускает, что придется оплачивать неустойку за срыв графиков поставки нефти на НПЗ, и чем дольше срываются поставки, тем больше будет итоговая сумма выплат. Кроме того, возможно, компенсировать придется ремонт и замену оборудования пострадавших из-за грязной нефти НПЗ.

В то же время, по оценкам начальника отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарека Авакяна, общий ущерб РФ от ситуации с "Дружбой" составит около 300 миллионов долларов. "Прямые финансовые потери России во всей этой ситуации небольшие – не более 20 миллиардов рублей с учетом всех компенсаций", — сказал аналитик.