МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минфин не ожидает "катастрофических" потерь бюджета из-за возврата в РФ загрязненной нефти из трубопроводной системы "Дружба", сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Проблема с качеством нефти в "Дружбе", по которой она идет на НПЗ Белоруссии и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили прокачку. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украина возобновила прокачку нефти 11 мая, Словакия — 22 мая. Для возобновления прокачки в Польшу Москва и Минск договорились в реверсном режиме вернуть по "Дружбе" в РФ около 1 миллиона тонн загрязненной нефти.

Отвечая на вопрос, сколько придется возвращать из бюджета ранее заплаченных экспортных пошлин, Сазанов сказал: "Не знаю, это же постоянный процесс: нефть возвращается, другая экспортируется. Поэтому я не думаю, что у нас там прям какое-то катастрофическое падение в бюджете. Думаю, что это вообще можно зачетом сделать, в том числе. Потому что сейчас, по факту, часть "Дружбы" простаивает, поэтому некоторые объемы не вывозятся, которые могли бы были вывозиться".

Глава департамента Минфина добавил, что возможность зачета необходимо обсуждать с ФТС. "Возможны ли зачеты или потребуются все-таки выплаты, потому что там в зависимости от того, как таможенная декларация оформляется, это чисто технический момент. В любом случае для государства приток экспортной выручки будет, экспортных пошлин, соответственно, он будет сопровождаться неким возмещением, если такое решение будет принято", — продолжил он.

По словам Сазанова, Минфин России найдет способ таможенного оформления возврата. "Думаю, что мы найдем способ осуществить таможенное оформление этого, чтобы не допустить двойной уплаты пошлины. Конечно, мы это сделаем, если такой запрос поступит", — добавил глава департамента.

Такой возврат, по его словам, может подпасть под процедуру реимпорта. "Соответственно, ранее уплаченные платежи должны подлежать возмещению", — отметил Сазанов.