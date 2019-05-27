МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Бумаги "Россетей" перешли к резкому снижению на фоне рекомендаций совета директоров по дивидендам — обыкновенные акции компании теряют в цене более 6%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год "ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год", сообщила компания ранее в понедельник. В то же время совет директоров рекомендовал дивиденды за первый квартал 2019 года в размере 2,443 копейки на обыкновенную акцию и 7,997 копейки на привилегированную, что примерно вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам первого квартала 2019 года в размере 0,07997 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам первого квартала 2019 года в размере 0,02443 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

В прошлом году компания выплатила дивиденды за первый квартал 2018 года — 1,1965 копейки на обыкновенную акцию и 4,287 копейки на привилегированную, что в сумме составило 2,468 миллиарда рублей.

На этом фоне к 18.12 мск префы "Россетей" снижались в цене на 5,15%, обыкновенные акции компании – на 6,29%. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,45%.

До публикации рекомендаций бумаги "Россетей" росли на фоне позитивных данных по МСФО за первый квартал текущего года.