МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером поднимаются, закрытие рынков США и Великобритании сказывается на торгах, при этом поддерживают котировки сохраняющиеся риски для мировых поставок, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.53 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,36%, до 68,39 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,43%, до 58,88 доллара. В понедельник биржи США закрыты в связи с Днем поминовения, не работают и торговые площадки Великобритании.

Сохраняющиеся риски на Ближнем Востоке поддерживают нефтяные цены. Продолжающийся конфликт США и Ирана, а также санкции Штатов против Ирана и Венесуэлы могут повлиять на объем мировых поставок нефти.

При этом участники торгов продолжают оценивать усилия стран ОПЕК и вне картеля сократить добычу нефти на фоне увеличения её добычи в США.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года.

Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.