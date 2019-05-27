МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. "Россети" в течение 2019 года рассмотрят выплату промежуточных дивидендов помимо выплат по итогам первого квартала, сообщила компания.

"Повышение инвестиционной привлекательности компании и повышение акционерной стоимости является одной из основных задач менеджмента ПАО "Россети", в связи с чем в течение 2019 года на основании промежуточной финансовой отчетности ПАО "Россети" будет рассмотрена возможность выплаты дополнительных дивидендов", — сообщает компания.

Совет директоров "Россетей" рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды за первый квартал 2019 года на уровне 2,443 копейки на обыкновенную акцию и 7,997 — на привилегированную, что примерно вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года, но при этом не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

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