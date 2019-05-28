МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают показывать разнонаправленную динамику, которая связана с опасениями по поставкам с одной стороны и неопределенностью относительно перспектив экономического роста с другой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.13 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44%, до 68,47 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,53%, до 58,94 доллара.

Поддерживают нефтяные цены опасения вокруг поставок. Так, санкции США против Ирана и Венесуэлы по-прежнему являются рисками для экспорта нефти из этих стран. Кроме того, напряженность в отношениях между США и Ираном остается серьезной угрозой для поставок иранской нефти.

Негативно сказываются на котировках опасения по мировому экономическому росту, что может оказать влияние на спрос. "Целый ряд слабых экономических данных от крупнейших экономических регионов (США, Китая и Европы), на фоне усложняющейся ситуации с торговыми переговорами — это плохие новости для прогноза на нефтяной спрос", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти. Трейдеров интересует, будет ли сделка продлена и на каких условиях. Ранее в мае СМИ сообщали, что страны ОПЕК+ обсуждают два варианта конфигурации сделки для рассмотрения на июньской встрече, и оба сценария подразумевают увеличение добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.