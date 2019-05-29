МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Транснефть" не согласна со словами первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова про "косяк компании" в ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", считает это упрощенной оценкой, возможно основанной на информации от недоброжелателей, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Силуанов, отвечая ранее в среду на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.

"Заявление первого вице-премьера А.Г. Силуанова – это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. В его рамках ПАО "Транснефть" признано потерпевшей стороной…. Полагаю, что в данном случае А.Г. Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании "Транснефть", — заявил Демин.

"Транснефть" не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за инцидента с нефтепроводом "Дружба", сообщил также Демин.

"Компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов в связи с произошедшим инцидентом. И это было подтверждено вчера на заседании совета директоров ПАО "Транснефть", — отметили в компании.

Курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак ранее говорил, что компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" будет "Транснефть", и эти затраты будут учитываться при утверждении ее дивидендов. Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин позднее заявил, что говорить о пересмотре дивидендов "Транснефти" преждевременно, пока не определен даже суммарный ущерб.

Министр энергетики РФ Александр Новак 27 мая сообщил, что директивы по дивидендам "Транснефти" за 2018 год пока нет, вопрос обсуждается в правительстве.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу, словацкая Transpetrol возобновила прокачку — 22 мая, Венгрия — 29 мая.