МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2019 года выросла на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 149,2 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

EBITDA компании увеличилась на 35,8% и составила 298,1 миллиарда рублей.

"Увеличение чистой прибыли сдерживалось ростом амортизации, который в основном связан с вводом новых производственных мощностей", — говорится в сообщении.

В первом квартале 2019 года выручка от реализации составила 1,85 триллиона рублей, что на 13,5% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года. "Основное положительное влияние на динамику выручки оказали девальвация рубля и увеличение объемов реализации нефти и газа за рубежом в связи с ростом объемов добычи и увеличением объемов трейдинга нефтью. Рост выручки сдерживался снижением цен на углеводороды в долларовом выражении и снижением объемов оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом преимущественно в результате сокращения объемов трейдинга", — отмечают в компании.

Капитальные затраты "Лукойла" в первом квартале 2019 года снизились на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 97,4 миллиарда рублей, следует из отчетности.

"В первом квартале 2019 года капитальные затраты составили 97,4 миллиарда рублей, что на 14% ниже по сравнению с четвертым кварталом 2018 года и на 19,5% ниже по сравнению с первым кварталом 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение связано с графиком платежей поставщикам и подрядчикам, а также с внешними ограничениями объемов добычи нефти в России.

Свободный денежный поток "Лукойла" в первом квартале 2019 года вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 145,9 миллиарда рублей, следует из отчета.

Свободный денежный поток до изменения рабочего капитала в первом квартале 2019 года составил 183,3 миллиарда рублей, увеличившись на 95,5%, или почти в 2 раза, и 32,8% по сравнению с первым и четвертым кварталами 2018 года соответственно. Рост связан с увеличением операционного денежного потока до изменения рабочего капитала и снижением капитальных расходов, отмечается в сообщении.

Добавляется, что рост рабочего капитала в первом квартале 2019 года связан с накоплением остатков нефтепродуктов в рамках международного трейдинга, а также остатков нефти на зарубежных НПЗ.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Чистая прибыль по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 619,2 миллиарда рублей.