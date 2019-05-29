МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Итальянская Eni приобрела у американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil 10%-ную долю в проекте разведки и разработки блоков A5-B, Z5-C и Z5-D, расположенных на шельфе Мозамбика в глубоководной части бассейнов Ангоче и Замбези, говорится в сообщении итальянской компании.

"Благодаря данному приобретению, Eni еще больше усиливает свое присутствие в Мозамбике, стране, которая имеет стратегически важное значение для компании", — подчеркивается в релизе.

Уточняется, что теперь доли в проекте будут распределяться следующим образом: у ExxonMobil 40%, государственной компании Мозамбика Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) — 20%, "Роснефти" — 20%, Qatar Petroleum — 10% и Eni — 10%.

"Роснефть" и ExxonMobil в 2015 году выиграли в консорциуме c долями 20% на 80% соответственно лицензионный раунд по разработке трех блоков на глубоководных участках на шельфе Мозамбика.

В октябре 2018 года компании подписали с властями Мозамбика концессионные контракты на разведку и добычу углеводородов на блоках А5-В, Z5-C и Z5-D, в соответствии с результатами проведенного в 2015 году тендера.