МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Французская компания Total намерена получить компенсацию убытков, связанных с загрязнением нефтепровода "Дружба", которое повлияло на работу её нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу французской компании.

"Нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, расположенный в конце трубопровода "Дружба", работает на половину мощности… Мы будем добиваться возмещения понесенных потерь", — сказал агентству глава Total Патрик Пуянне (Patrick Pouyanne).

При этом затраты, связанные с загрязнением и очисткой, предстоит уточнить, отметил Пуянне. "Упоминается значительная сумма, около 15 долларов за баррель", — добавил он.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.