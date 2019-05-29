МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Нефть из находящихся под американскими санкциями Ирана и Венесуэлы, скорее всего, к 2023 году вернется на глобальный рынок и усилит таким образом падение цен на сырье, заявил журналистам глава аналитического департамента S&P Global Platts Крис Миджли.

"Скорее всего, к 2023 году на рынке снова начнут появляться объемы нефти из Венесуэлы и Ирана", — сказал он на брифинге в рамках Московского энергетического форума S&P Global Platts.

По мнению эксперта, это станет одной из причин удешевления нефти в долгосрочной перспективе. "Если рассматривать более отдаленную перспективу, и мы уже это видим по дальнему концу форвардной кривой, общий консенсус таков, что нефть будет дешеветь", — сказал Миджли.

Помимо возобновления поставок нефти из ныне находящихся под санкциями стран, стабильное снижение цен в будущем обеспечит также продолжающееся падение издержек нефтедобычи, полагает аналитик. "Стоимость извлечения нефти снизилась за последнее время на 30-35%", — отметил он.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.