МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Под такими действиями подразумеваются публичные заявления Президента Союза независимых участников топливного рынка "Независимый топливный союз" о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%", — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, "такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов".

Ранее в мае сразу два топливных союза — Российский (РТС) и Независимый (НТС) — обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с письмами, в которых заявили о росте оптовых и мелкооптовых цен на топливо. В частности, НТС отметил, что в период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на СПбМТСБ на бензин марки Аи-92 выросли на 23%, на Аи-95 — на 18,5%, на летнее дизельное топливо — на 2,5%.

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