МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистый долг "Лукойла" в первом квартале вырос до 197 миллиардов рублей, говорится в презентации нефтяной компании.

По состоянию на конец четвертого квартала 2018 года чистый долг компании составил 42 миллиарда рублей. В первом квартале 2018 года чистый долг компании составлял 313 миллиардов рублей.

Согласно графику погашения долга, "Лукойл" намерен со второго квартала до конца текущего года погасить 73 миллиарда рублей.