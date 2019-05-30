МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 мая, сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 476,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 475,9 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,3 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) остались на уровне предыдущей недели в 49,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина выросли на 2,2 миллиона баррелей, или на 1%, до 230,9 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 528 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов за неделю опустились на 1,6 миллиона баррелей, или на 1,3%, составив 124,8 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 564 тысячи баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.