МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в четверг вечером после выхода данных о слабом снижении её запасов в США, а также росте добычи в стране, обе основные марки демонстрируют снижение уже более чем на 3%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 20.35 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,2%, до 65,7 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 3,04%, до 57,02 доллара за баррель.

Ранее в четверг министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, при этом инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона. Также ведомство сообщило о росте добычи за период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей.