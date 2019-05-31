МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что откачка загрязненной нефти из участка трубопровода "Дружба" от польско-белорусской границы до Мозыря в направлении России начнется 1 июня. "В соответствии с планом по вытеснению нефти с повышенным содержанием хлорорганики с территории Белоруссии с нуля часов 1 июня начнется откачка из участка белорусского нефтепровода в направлении Унечи", — сказал Демин.

Белоруссия приступила к активной очистке "Дружбы", предварительно повысив тариф на прокачку загрязненной нефти. После начала очистки белорусского участка трубопровода встает вопрос выплаты компенсаций за нанесенный ущерб.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ПО ЮЖНОЙ ВЕТКЕ "ДРУЖБЫ"

По невыясненным причинам большой объем хлороорганических соединений (в основном дихлорэтан) попал в магистральный экспортный трубопровод "Дружба" на территории Саратовской области. Загрязнение экспортного потока обнаружено не было, и нефть с большим содержанием хлорорганики достигла Белоруссии. 19 апреля представители Мозырьского НПЗ забили тревогу, сообщив о поступлении на предприятие некачественного сырья, которое, по утверждению "Белнефтехима", нанесло вред оборудованию.

В районе Мозыря "Дружба" разделяется на две ветки — северную и южную. По северной ветке сырье поступает в Польшу и Германию, по южной – через территорию Украины в Чехию, Словакию и Венгрию. После подтверждения факта Польша и Украина прекратили транзит российской нефти 24 и 25 апреля соответственно.

"Транснефть" совместно с коллегами из государств, по территории которых пролегает "Дружба", оперативно приняли меры для минимизации ущерба и скорейшего восстановления экспорта.

Благодаря оперативным мерам, принятым "Укртранснафтой" – оператором украинского участка "Дружбы" – а также венгерскими и словацкими партнерами "Транснефти", удалось в кратчайшие сроки очистить и восстановить транзит по южной ветке экспортного трубопровода.

"Укртранснафта" восстановила транзит "чистой" нефти потребителям в Восточной Европе 11 мая. 23 мая качественное сырье дошло до Словакии, 28 мая – до Чехии, 29 мая – до Венгрии.

Быстро была проведена очистка трубопровода БТС-2 на участке Унеча – Усть-Луга. Минэнерго РФ сообщило 10 мая о начале отгрузок качественной нефти в Усть-Луге.

Загрязнение экспортного потока нефти – возмутительный случай, который привел к сбоям в поставках российского сырья в Европу. Ряд западных информационных агентств раздули масштабы загрязнения нефти в "Дружбе", что негативно скажется на имидже России как надежного поставщика энергоносителей на мировой рынок.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Не все потребители российской нефти заняли конструктивную позицию. Вместо принятия совместных мер для скорейшей ликвидации последствий загрязнения нефти они подняли вопрос о выплате компенсаций со стороны России.

Белоруссия начала очистку "Дружбы" только после принятия решения о повышения тарифа на транзит загрязненной нефти в реверсном направлении. При этом, повышение тарифа является необоснованным, поскольку наличие хлорорганических соединений в нефти не может повредить нефтепровод. Повреждения возможны только во время нефтепереработки, когда образуется соляная кислота, способствующая химической коррозии оборудования.

Эксперты полагают, что повышение тарифа на прокачку загрязненной нефти позволяет Белоруссии получить денежные средства от России до окончательного решения вопроса выплаты компенсации за поставку некачественной нефти на Мозырьский НПЗ.

Белоруссия начала прокачку загрязненной нефти в сторону России 24 мая, а 28 мая Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь повысило тариф на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".

Согласно распоряжению белорусского ведомства с 23 мая по 1 октября стоимость прокачки нефти на участке Кобрин (белорусско-польская граница) – Унеча составит 330,33 руб., Невель – Полоцк – Унеча – 191,2 руб. На участке Мозырь – Унеча тариф остался прежним – 70,44 руб., что соответствует стоимости прокачки, установленной 1 февраля 2019 года.

К 30 мая из Белоруссии в Россию было прокачено 197 тыс. т загрязненной нефти. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует ТЭК в правительстве РФ, из Белоруссии планируется откачать один миллион тонн загрязненной хлорорганикой нефти.

Очевидно, что повышение тарифа на прокачку нефти в реверсном режиме является способом "выбивания денег" из России. Минск постоянно спорит с Москвой о ценах на нефть и газ. Переработка российской нефти и продажа произведенных нефтепродуктов за рубеж – весомая составляющая белорусской экономики, источник валютной выручки и наполнения бюджета страны.

В результате налогового маневра, который в этом году вступил в заключительную стадию, стоимость нефти для белорусских НПЗ значительно повысилась – как и для российских НПЗ. Минск этим недоволен и требует компенсации за убытки, с чем Москва согласиться не может.

Белорусская сторона воспользовалась удобным случаем для незапланированного пополнения бюджета. Минску на руку поднятая на Западе шумиха вокруг попадания загрязненной нефти в "Дружбу".

Повышение тарифа на прокачку нефти в реверсном режиме – это только начало долгого процесса оценки ущерба и выплаты компенсаций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что потери страны из-за поставок "грязной" нефти из России составляют сотни миллионов долларов.

Оценка ущерба белорусской стороной существенно превышает оценку российских экспертов. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, нанесенный ущерб не превышает 100 млн долларов. При этом российская сторона признает, что загрязнение нефти в "Дружбе" произошло по ее вине и не отказывается выплачивать компенсации. Однако размер компенсаций должен быть обоснованными, и обсуждать порядок выплат следует только после полной очистки трубопровода и восстановления экспорта в полном объеме.

ОЧЕРЕДЬ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ

В понедельник состоятся переговоры между польской Orlen и "Транснефтью", на которых будет обсуждаться вопрос о размере компенсации. Orlen принадлежит крупнейший польский НПЗ в Плоцке, который перерабатывает российскую нефть, поступающую по "Дружбе". В настоящее время польская сторона находится в "процессе анализа и подсчета" ущерба. При этом, НПЗ в Плоцке сейчас работает на полную мощность, и сообщений о нанесении материального ущерба не поступало. Orlen также владеет двумя НПЗ в Чехии, которые перерабатывают российское сырье, поставляемое "Роснефтью" по долгосрочным контрактам.

Ранее Варшава требовала скидку на загрязненную нефть, находящуюся на польском участке трубопровода "Дружба", но Россия отказалась обсуждать этот вопрос.

Французская Total также рассчитывает на получение денежной компенсации убытков, которые понесла компания из-за сбоев в поставках российской нефти. "Нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, расположенный на конце трубопровода "Дружба", работает на половину мощности… Мы будет добиваться возмещения понесенных убытков", — заявил глава Total Патрик Пуянне. По его словам, затраты на очистку трубопровода от загрязненной нефти значительны и могут достигать $15/барр.

Итальянская Eni, владеющая долями участия в ряде немецких НПЗ, также может встать в очередь за компенсацией от Росси.

По оценкам специалистов, на участке трубопровода "Дружба" на территории Польши и Германии содержится около 9 млн барр. загрязненной нефти. Однако степень загрязнения не уточнялась.