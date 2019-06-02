МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Россия в мае сократила добычу нефти на 1,1% в месячном выражении и увеличила на 1,3% в годовом — до 11,114 миллиона баррелей в сутки, таким образом выполнив свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 134,7%, следует из сообщения агентства Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Сокращение добычи нефти в России в мае в рамках ОПЕК+ составило 307 тысяч баррелей в сутки. В апреле по аналогичным расчетам сокращение добычи составляло 188 тысяч баррелей в сутки, что соответствовало уровню исполнения сделки в 82,5%.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Россия в рамках своих обязательств по сделке постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки.

ЦДУ ТЭК предоставляет свои данные по добыче нефти в тоннах. Агентство пересчитывает показатели в баррели, применяя средний коэффициент 7,33. Само Минэнерго предоставляет данные о ходе выполнения сделки ОПЕК+ чуть позже, они могут отличаться от расчетов, так как для разных месторождений министерство использует разные коэффициенты перевода.

Агентство также сообщило, что добыча газа в РФ в мае выросла на 8,4% в годовом выражении — до 63,279 миллиарда кубометров.