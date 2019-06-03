МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Компания "Татнефть" в январе-мае 2019 года нарастила добычу нефти на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,173 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

По группе "Татнефть" добыча также выросла на 3,4% и составила 12,309 миллиона тонн. В мае компания добыла 2,53 миллиона тонн нефти, группа — 2,557 миллиона тонн.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в мае переработал 837,1 тысячи тонн сырья, с начала года — 3,938 миллиона тонн. В том числе, в мае переработано 737,9 тысячи тонн нефтепродуктов, с начала года — 3,593 миллиона тонн.

За пять месяцев по новому бурению построено и сдано 211 скважин, в том числе по эксплуатационному бурению – 142 скважины, по бурению на битум – 66 скважин. За пять месяцев произведен текущий ремонт на 4,112 тысячи скважин (за май – на 847), выполнен капитальный ремонт 873 скважин (за май – 185).

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".