ВАРШАВА, 3 июн — ПРАЙМ. Польская Orlen после переговоров в Москве по ситуации с нефтепроводом "Дружба" заявила, что ожидает приход чистой нефти в Польшу 10 июня.

"С технической стороны операторы готовы возобновить поставки чистой нефти с 10 июня", — говорится в сообщении компании.

Также она заявила, что переговоры в Москве по ситуации с нефтепроводом "Дружба" были прорывными; "Транснефть" пообещала через российских нефтяников компенсировать убытки.

"В ходе встречи в Москве по вопросу восстановления поставок чистой нефти по трубопроводу "Дружба" польская сторона представила механизм компенсации между "Транснефтью" и производителями нефти. В связи с этим, по предварительным данным главы правления Orlen Даниэля Обайтека, произошел прорыв", — сказано в релизе.

"Польская сторона получила декларацию о том, что компания "Транснефть" передаст российским производителям нефти компенсации на покрытие претензий, направляемых в их адрес получателями нефти (в том числе Orlen)", — уточняет компания. При этом Orlen утверждает, что присутствовавшие на встрече в Москве российские поставщики и производители нефти "согласились с обоснованностью такого решения" о рекомпенсации.

Также Обайтек, слова которого приводит пресс-служба компании, заявил, что диверсификация нефтяных поставок позволила Польше занять твердую позиция на переговорах. "Стратегия жесткой переговорной позиции дала результаты. Мы могли себе это позволить, имея поддержку нашего правительства, но и прежде всего потому, что за последний год мы сильно диверсифицировали поставки нефти в Польшу", — сказал глава Orlen. По его словам, в настоящее время на НПЗ в Плоцке только 50% нефти поставляется по нефтепроводу "Дружба".

В Минэнерго РФ подтвердили, что Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе". Участники прошедших в Москве переговоров не обсуждали конкретные суммы компенсаций из-за загрязнения нефти, однако концептуальная договоренность по процедуре их получения с зарубежными получателями российской нефти была достигнута, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

По его словам, в переговорах участвовали "все стороны": "Транснефть" и операторы участков "Дружбы" в других странах, крупные российские нефтяные компании, включая "Роснефть"<ROSN>, и европейские получатели нефти, в том числе польская Orlen и французская Total.

"По итогам переговоров мы подписали протокол, все стороны, все участники его завизировали, что является важным. Благодаря этому мы надеемся, что большая часть процедурных моментов были сняты", — сказал Сорокин.

"Конкретные суммы не обсуждали, но процедурные моменты, механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня обсудили, и концептуально приняты всеми сторонами", — уточнил замглавы российского Минэнерго.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.