ВАРШАВА, 3 июн — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN технически готов возобновить прокачку российской нефти, говорится в сообщении PERN по итогам переговоров в понедельник в Москве.

"PERN как оператор трубопровода на территории Польши готов технически для возобновления прокачки", – говорится в сообщении.

Ранее он сообщил, что частичное возобновление поставок нефти из России в Польшу по трубопроводу "Дружба" ожидается 10 июня, а 1 июля все три нитки трубопровода должны быть введены в эксплуатацию.

Участники прошедших в Москве 3 июня переговоров по ситуации с трубопроводом "Дружба" не обсуждали конкретные суммы компенсаций из-за загрязнения нефти, однако концептуальная договоренность по процедуре их получения с зарубежными получателями российской нефти была достигнута, сообщил ранее журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. По его словам, в переговорах участвовали "все стороны": "Транснефть" и операторы участков "Дружбы" в других странах, крупные российские нефтяные компании, включая "Роснефть", и европейские получатели нефти, в том числе польская Orlen и французская Total.

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу возобновятся 10 июня, а 1 июля заработают все три нитки трубопровода.

"Частичное возобновление поставок сырья из России по трубопроводу "Дружба" произойдет 10 июня. … 1 июля все три нитки трубопровода будут включены в текущую эксплуатацию", — говорится в сообщении.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.