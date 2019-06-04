НУР-СУЛТАН, 4 июн — ПРАЙМ. Казахстан в следующем месяце может начать экспорт бензина в Киргизию, сообщил во вторник заместитель министра энергетики страны Махамбет Досмухамбетов.

В марте тогда еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал ратификацию протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с РФ, которые позволят республике начать экспорт бензина.

"Я думаю, в следующем месяце должны начать, первое — это в Киргизию", — сказал Досмухамбетов журналистам.

В начале октября Казахстан и Россия подписали протокол, позволяющий республике начать экспорт бензина.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что протокол был подписан в октябре 2018 года. Он предусматривает, что вопросы регулирования ввоза нефтепродуктов из РФ в Казахстан и экспорта нефтепродуктов с территории республики за пределы таможенной территории ЕАЭС будут выведены на межведомственный уровень.

По данным министра, в рамках обсуждения условий межведомственного протокола стороны достигли договоренности об исключении бензина из перечня нефтепродуктов, запрещенных к экспорту с территории Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС. На сегодняшний день производство бензина в республике покрывает внутреннее потребление, а также позволяет начать его экспорт.

Бозумбаев также сообщал, что после завершения ратификации и подписания межведомственного протокола Казахстан откроет экспорт бензина в третьи страны, что положительно отразится на поступлениях в бюджет республики за счет экспортной таможенной пошлины. Кроме того, увеличатся доходы нефтедобывающих компаний Казахстана, а также экспорт позволит окупить инвестиции, вложенные в модернизацию НПЗ.