"Роснефть" запустила в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение Эргинского кластера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках годового собрания акционеров компании ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера — Западно-Эргинское, передает корреспондент РИА Новости.
Старт добыче дал глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе телемоста. В настоящее время на Западно – Эргинском пробурено 49 скважин. Извлекаемые запасы месторождения составляют 23 миллиона тонн нефти, говорится в материалах "Роснефти".
https://1prime.ru/energy/20190604/830036149.html