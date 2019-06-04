С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках годового собрания акционеров компании ввела в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера — Западно-Эргинское, передает корреспондент РИА Новости.

Старт добыче дал глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе телемоста. В настоящее время на Западно – Эргинском пробурено 49 скважин. Извлекаемые запасы месторождения составляют 23 миллиона тонн нефти, говорится в материалах "Роснефти".