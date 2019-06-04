С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" в 2019 году не ожидает значительного снижения добычи на совместных проектах с венесуэльской PDVSA; в 2018 году, несмотря на сложную ситуацию, она выросла на 7%, сообщил глава российской компании Игорь Сечин. "Роснефть" запустила в эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение Эргинского кластера

"Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 году на совместных проектах с PDVSA. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, рост добычи на месторождениях компании в той же Венесуэле составил 7%. Притом что в целом нефтяная отрасль Венесуэлы пострадала от введенных санкций, на наших промыслах обеспечен рост 7%", — сказал Сечин, выступая на годовом собрании акционеров "Роснефти".

США в конце января ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.