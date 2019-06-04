С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" будет выполнять решения ОПЕК+, но параллельно и обсуждать с правительством РФ компенсацию соответствующих потерь, если они будут, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе собрания акционеров. "Роснефть" в 2019 г не ждет сильного снижения добычи на общих проектах с PDVSA

"Те решения, которые состоятся, мы будем выполнять, и параллельно вести работу с правительством по компенсации потерь, если такие будут", — сообщил Сечин, отвечая на вопрос акционера о влиянии на компанию возможного продления соглашения ОПЕК+ об ограничениях добычи нефти до конца года.

При этом Сечин, отвечая на вопрос о возможном продлении сделки ОПЕК+ до конца года, указал на то, что США готовят рост добычи, и поставил под вопрос необходимость при этом сокращать ее России.

"На этом этапе решение о продлении до конца 2019 года не принято. Но я бы обратил ваше внимание на следующее. По данным американских аналитиков, в США ведется подготовка к вводу новых 49 проектов по добыче сланцевой нефти. Американцы будут наращивать добычу. Есть ли смысл сокращать нам, если эта добыча будет восполнена американскими компаниями, которые просто займут долю рынка", — сказал Сечин.

Он также заявил, что России нужно защищать свою долю на рынке, особенно в связи со снижением поставок из-за попадания в нефтепровод "Дружба" загрязненной нефти.

"Конечно, нам надо защищать долю рынка свою, особенно в условиях, когда мы сейчас столкнулись с технологическими проблемами "Транснефти" и уже недопоставляем на западноевропейский рынок. Напрашивается решение по защите нашей нефтяной отрасли в этой конкуренции", — сказал глава "Роснефти".

По его словам, компания не планирует сдвигать реализацию своих проектов из-за ОПЕК+.

"Хочу вас заверить, мы пока не планируем откладывать запуск новых проектов", — сообщил Сечин, говоря о влиянии на компанию сделки ОПЕК+ и ее возможного продления до конца года.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Россия в рамках своих обязательств по сделке постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки.

В июне в Вене предполагается проведение общих очередных министерских встреч стран ОПЕК и ОПЕК+.