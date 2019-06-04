ВАРШАВА, 4 июн — ПРАЙМ. Польская нефтеперерабатывающая компания Lotos продолжит получать нефть морским путем до восстановления поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба", говорится в сообщении компании.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ. Ожидается, что поставки нефти по "Дружбе" в Польшу возобновятся 10 июня, а к 1 июля заработают все три нитки трубопровода. В связи со сложившейся ситуацией польские НПЗ получают нефть через нефтепорт Гданьска и из стратегических запасов.

"НПЗ группы Lotos работает стабильно с полной загрузкой. До момента полного восстановления пропускной способности трубопровода "Дружба" компания, в соответствии с ранее установленным графиком, будет по-прежнему использовать поставки сырья морским путем", — говорится в сообщении.